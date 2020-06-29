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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Zehir tacirlerine dev operasyon! Tam 1 milyon adet!
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Son dakika haberi! Bingöl'de uyuşturucu tarlalarına operasyon, 1 milyon kök kenevir ele geçirildi!

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında arazide yapılan operasyonda 1 milyon 40 bin adet hint keneviri ile 105 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl
İHA

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bingöl İli sınırları içerisinde farklı noktalarda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, 8 farklı noktada operasyon icra edilmiştir" denildi.

İHA'nın haberine göre yapılan bilgilendirmede, "Operasyonda 1.040.000 kök kenevir bitkisi ve 105 kg kubar esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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