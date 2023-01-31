Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muğla'da Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı! - Güncel haberler
ABONE OL

Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

Muğla'da, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası 63 yaşındaki Canan Öner'e tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan 60 yaşındaki Uğur Öner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Öner'in, "Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. Olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Kabul etmiyorum" dediği öğrenildi

Son dakika: Muğla'da Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı! - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde olay, 26 Ocak günü saat 23.00 sıralarında, Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi.

ABLASININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Uğur Öner (60), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in (63) öldüğünü söyledi.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BAKMAKTA ZORLANDIM, TUZ RUHU İÇİRDİM"

Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"OLAYIN ŞOKUYLA BÖYLE SÖYLEDİM"

Uğur Öner'in, savcılıktaki ifadesinde, çarşıya çıkarak marketten kolonya aldığını söyleyip, "Sonra eve döndüm. Evde kolonyayı içtim. Daha önce tuvalet temizlemek için almış olduğum tuz ruhunu içmek istedim. Bir yudum aldım. Ağzımı yaktığı için tükürdüm. Sonra ablamın yanına gittim. Hareketsiz olduğunu gördüm. Bu sıralarda hava tam kararmamıştı hafif aydınlık gibiydi.

Akşam ezanının okunup okunmadığını bilmiyorum. Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. O anda olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Bunu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ikinci dönem ne zaman başlayacak, Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 15 Tatil (Sömestr) ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak?
Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve gözaltı!- Gündem haberleri
GÜNDEM Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve ...
İstanbul'da görme engelli çift denize düştü!
GÜNDEM İstanbul'da görme engelli çift denize düştü!
Son dakika: Iraklı çocuk, hırsız sandığı kişiyi öldürdü!
GÜNDEM Iraklı çocuk, hırsız sandığı kişiyi öldürdü!
Başkent beyaza büründü! Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! - Güncel haberler
GÜNDEM Başkent beyaza büründü!
Son dakika: MİT TIR'ları davasında gerekçeli karar açıklandı
GÜNDEM MİT TIR'ları davasında gerekçeli karar açıklandı
SON DEPREMLER Kandilli ve AFAD 31 Ocak | Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Son depremler tablosu
İstanbul'da bir otomobil sürücüsü önce şoförü sıkıştırdı sonra aracı üzerine sürdü - En son haberler
GÜNDEM Trafik magandası bu kez otobüsteki yolcuya saldırdı!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Fabrikada kimyasal zehirlenme! İş yerinin sahibi 2 kişi öldü! - Haberler
GÜNDEM Fabrikada kimyasal zehirlenme! İş yerinin sahibi 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.