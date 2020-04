HABERTURK.COM

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 692 artışla 671 bin 425'e, can kaybı 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya ulaştı.

ABD'yi 184 bin 948 vakayla İspanya, 168 bin 941 ile İtalya, 147 bin 113 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 4 ülke olan İspanya, İtalya, Fransa ve 138 bin 273 vakası olan Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında ise salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 214 bin 832 olan vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 859 artışla 223 bin 691'e yükseldi.

New York'u 75 bin 317 vakayla komşusu New Jersey, 32 bin 181 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 832 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 518 ölümle New Jersey ve 2 bin 93 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

56 BİN 235 HASTA İYİLEŞTİ

ABD'de 3 milyon 420 bin 394 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 497 artışla 56 bin 236'a ulaştı.

Ülke genelinde 109 bin 526 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13 bin 729'dan 14 bin 576'a çıkarken, vaka sayısı 5 bin 599 artarak 108 bin 692 oldu.

Son 24 saatte 13 bin 943 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 341 bin 551'e, tekrarla birlikte toplam test sayısı 438 bin 991'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastalık belirtisi göstermeden test yaptırabilecekler listesinin polisler, itfaiye erleri, hapishane görevlileri, yargı mensupları, İş ve Emeklilik Bakanlığı çalışanları ile kritik yerel yönetim personelini içerecek şekilde genişletileceğini söyledi.

İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 585 CAN KAYBI

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 arttı.

Kovid-19 ile ilgili bilgileri günlük güncelleyen Sağlık Bakanlığı, bu konuda yeni kriterler getirerek düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Bakanlık salgında şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısını dün 19 bin 130 olarak açıklarken, bugünkü 585 artışın ardından 19 bin 715 olması gereken toplam sayıyı değiştirerek 19 bin 478 olarak verdi.

Kovid-19 ile ilgili yürütülen sağlık çalışmalarının başındaki isim olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, yeni kriterlere göre yapılacak veri akışının tam olarak oturmasının 2-3 gün alacağını söyledi.

"Kovid-19'dan ölenlerin gerçek sayısını bilmek çok zor, bunu öğrenemeyeceğiz." diyen Simon, salgının başlarında yüzde 40'larda olan günlük ölüm artış sayısının yüzde 3'lere indiğine vurgu yaptı.

Diğer yandan Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısının son üç gündür (15 Nisan'da 523, 16 Nisan'da 551 ve bugün 585) artış gösterdiği görüldü.

Ülkede vaka sayısı da düne nazaran 5 bin 252 artışla 188 bin 68'e çıktı.

Vaka sayılarının son üç gündür 5 binin üzerinde seyretmesi dikkati çekerken, yetkililer, bunu, yapılan test sayısındaki artışa bağladı.

İspanya'da günlük PCR testi sayısı da 20 binlerden 47 bine çıkarıldı.

Bakanlığın yaptığı veri düzenlemesi sonucu taburcu edilen hasta sayısı da değişirken, dün 74 bin 797 olarak açıklanan toplam sayı bugün 72 bin 963'e düşürüldü.

Virüsten en fazla etkilenen ve toplamda 51 bin 993 vakanın olduğu Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 130 artışla 7 bin 7'ye ulaştı.

Madrid'in ardından salgının en yaygın olduğu Katalonya'da ise ölü sayısı 3 bin 752, toplam vaka sayısı da 38 bin 316 olarak kayda geçti.

İTALYA'DA CAN KAYBI 23 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.