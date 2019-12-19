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Okul servislerinin çocukların hayatını karartan akılalmaz kazalarının sonu gelmiyor. Son 9 ayda üçü İstanbul olmak üzere 5 çocuk, servis minibüsleri altında ezilerek hayatını kaybetti. İşte o korkunç kazalardan biri dün öğle saatlerinde İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana geldi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde okuldan evine dönen ilkokul öğrencisi U.T. (9),indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla araç altında kalan çocuğu çıkardı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda küçük sıyrıklar oluşan çocuk, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ÇOCUKLARININ DÜŞTÜĞÜ SÖYLENDİ AMA...

Çocuğunun sadece düştüğünü ve bu amaçla hastaneye getirildiğini ancak güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra dehşete kapıldığını belirten anne Jale Turan, servis şoförü hakkında şikâyetçi olacaklarını dile getirdi. Anne Turan, "Ben çocuğumun sadece düştüğünü zannediyordum. Öyle hastaneye gittik. Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şikâyetçi olmaya karar verdim" dedi.

Servis şoförüne bir can emanet ettiğini vurgulayan anne Jale Turan, "Çocuk bu şeklide bırakılamaz. Kapısına kadar getirilir. Ben çocuğumu emanet ediyorum. bu şekilde getirilemez. Çok kötü bir duygu. Ben çocuğumu düştü bilirken kamera görüntülerinde servisin altında görmek berbat bir duygu. Servis şoförü daha sonra bize pişman olduğunu söyledi, hatasını kabul etti ancak benim için fark etmiyor" diye konuştu.

9 yaşındaki U.T.'nin annesi ve babası. yaptıkları açıklamanın ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulunmak için İzmir Adliyesine gitti.

SON 9 AYDA 5 ÇOCUK EZİLEREK CAN VERDİ

9 ARALIK - İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Beyazel Sokak’ta, 4 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Dako, okul dönüşünde evinin önünde servis aracından indi. Minibüsten inen çocuk servisin ön tarafından geçmek istediği sırada sürücü küçük çocuğu fark etmedi. Şoförün gaza basmasıyla küçük çocuk aracın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

OKUL BAHÇESİNDE OYNAYAN EYLÜL'Ü EZDİ

7 KASIM - İstanbul Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı öğrenci ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Minik Eylül'ün acılı babası Cahit Mirzaoğlu, kızının en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyleyerek olayla ilgili, "Kaza değil cinayet" dedi.

3 YAŞINDAKİ ESİLA NUR MİNİBÜS ALTINDA KALDI

22 EKİM - İstanbul Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti.

GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS EZDİ

14 HAZİRAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde, karnesini aldıktan sonra evine gideceği sırada geri manevra yapan okul servisinin altında kalan 5. sınıf öğrencisi Narin Akti hayatını kaybetti.

İNDİĞİ SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ

12 NİSAN - Aksaray'da ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8),okul önünde indiği servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi.