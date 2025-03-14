Son dakika: Hamas, 1 rehine ve 4 rehine cenazesi teslim edecek | Dış Haberler

Son dakika: Hamas, 1 rehine ve 4 rehine cenazesi teslim edecek | Dış Haberler

Hamas, 1 rehine ve 4 rehine cenazesi teslim edecek Hamas: Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik. 1 rehine ve 4 rehine cenazesini teslim alacağız

Habertürk Giriş: 14.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:23 facebook

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