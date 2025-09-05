Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Hasan Babacan CHP İl Başkanlığı heyetinden çekildi | Son dakika haberleri

        Hasan Babacan CHP İl Başkanlığı heyetinden çekildi

        Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atadığı 'Geçici Kurul'da bulunan Hasan Babacan, Özgür Çelik ile görüşmesinin ardından heyetten çekilme kararı aldı.

        Giriş: 05.09.2025 - 14:09 Güncelleme: 05.09.2025 - 14:53
        Hasan Babacan CHP İl Başkanlığı heyetinden çekildi
        CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinde yer alan ve bugün Gürsel Tekin'in konuştuğu videolu mesajda yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi.

        Hasan Babacan yaptığı açıklamada, "2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır. Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik'le yönetimin görevden uzaklaştırılmaları ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasını "ihtiyati tedbir" diyerek açıklamıştı.

        Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

