İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik'le yönetimin görevden uzaklaştırılmaları ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasını "ihtiyati tedbir" diyerek açıklamıştı.
Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.