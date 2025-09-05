CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinde yer alan ve bugün Gürsel Tekin'in konuştuğu videolu mesajda yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi.

Hasan Babacan yaptığı açıklamada, "2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır. Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.