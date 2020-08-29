HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Alınan son verilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık.

BURSA: 37, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 36, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 39, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık.

YOZGAT °C, 31°C

BOLU: 32, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 33, Az bulutlu ve açık.

RİZE: 28, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 27, Az bulutlu.

TRABZON: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 28, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 34, Az bulutlu.

VAN: 27, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.