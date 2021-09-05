Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
EGE:Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ, 26°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI, 29°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, gece 4,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, zamanla 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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