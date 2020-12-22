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HaberlerGündemHava DurumuSON DAKİKA! Hava durumu uyarısı! Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var
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Son dakika! Meteoroloji uyardı! Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'in kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı olurken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı. Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'de kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı.

SON DAKİKA! Hava durumu uyarısı! Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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