SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vakaları artarken, halk bahar festivali için sokaklara akın etti!

Vakalar artarken bahar festivali için sokaklara akın ettiler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da vaka sayıları 5 ayın ardından yeniden artmaya başladı.

Öte yandan Hindistan’da halk, pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali "Holi" kutlamaları için toplandı.

Kutlamalara katılanlar, birbirlerine renkli boya tozları ve sular fırlattı.

Uzmanlar, bilinçsizce yapılan toplanmaların yeni salgın dalgalarına yol açabileceğinden endişe ettiklerini belirterek, toplu aşılamaların hızlanması ve Kovid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaları göz ardı eden Hindular, pek çok eyalette geleneksel Hindu bahar festivali Holi için sokaklara çıktı.

Kutlamalara katılanlar, birbirlerine renkli boya tozları ve sular fırlattı.

Uzmanlar, bilinçsizce yapılan toplanmaların yeni salgın dalgalarına yol açabileceğinden endişe ettiklerini belirterek, toplu aşılamaların hızlanması ve Kovid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurguladı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 56 bin 211 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 95 bin 855'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 271 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Hindistan'da virüsten ölenlerin sayısı 162 bin 114'e yükseldi.

Hindistan'da en çok vakanın görüldüğü Maharaştra eyaletinde son 24 saatte 31 bin 643 yeni vaka tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı diğer vakarın 2 bin 868'i Pencap, 2 bin 792'si Karnataka, 2 bin 323'ü Madhya Pradeş, 2 bin 279'u da Tamil Nadu eyaletlerinde görüldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Ülkede dün son 24 saatte tespit edildiği açıklanan 68 bin 20 yeni vaka, Ekim 2020'den bu yana en yüksek sayı olmuştu.

RENKLERİN FESTİVALİ

Hindular arasında iyinin kötülüğe galip gelmesini temsil eden Holi Festivali, aynı zamanda kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi'den bir gün önce şenlik ateşleri yakan Hindular, burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriyor. Hindular, festival günü düzenlenen kutlamalarda ise birbirlerini ıslatıyor ve birbirlerine renkli tozlar atıyor. Bu sebeple Holi, birçok ülkede "renklerin festivali" olarak anılıyor.

Holi Festivali kutlamaları, ağırlıklı olarak Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da gerçekleştirilse de günümüzde Hindu diasporası aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda.