CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Twitter'dan mesaj yolladı.

İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.

— Muharrem İNCE (@vekilince) July 26, 2018

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ