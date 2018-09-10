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Son dakika: İngiltere'den İdlib çıkışı!

Son dakika haberi... İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt İdlib ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Burt, Erdoğan'ın ve BM'nin çabalarını desteklediklerini söyledi. Erdoğan'ın, Tahran zirvesindeki 'ateşkes' sözlerine vurgu yaptı. Burt, "Rusya ve İran, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aynı gün başkalarının yaptığı benzer çağrıları da reddetti" dedi. Burt, "İdlib konusunda Türk yetkililerle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat da İdlib'teki durumun bir krize dönüşmek üzere olduğunu belirterek, İngiliz hükümetini toplu katliamları önlemek için harekete geçmeye çağırdı, "Hareket etmemenin sonuçları korkunç olur" dedi

10.09.2018 - 20:22 | Güncelleme:

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, ülkesinin, Rusya ile Suriye rejiminin İdlib'teki 3 milyon sivilin hayatını tehlikeye atan askeri operasyonundan son derece kaygılı olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda milletvekillerinin İdlib ile ilgili sorularını yanıtlayan Burt, "Rusya ve Suriye rejiminin İdlib'e ve mücavir alana sığınan yaklaşık 3 milyon sivilin hayatını riske atan askeri operasyonundan son derece kaygılıyız." dedi.

İngiltere'nin, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in İdlib'de bir katliamı önlemeye dönük diplomatik girişimlerini desteklediğini dile getiren Burt, İngiliz makamlarının Türk muhatapları ile temasta olduğunu kaydetti. 

"Rusya ve İran'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Tahran zirvesinde yinelediği ateşkes çağrısını reddetmesi son derece üzücü" ifadesini kullanan Burt, "Rusya ve İran, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aynı gün başkalarının yaptığı benzer çağrıları da reddetti." diye konuştu.

RUSYA'YA UYARI

"Onları (Rusya ve İran) yeniden düşünmeye ve insan elinden çıkacak herhangi bir felaketten kaçınma için müzakere edilmiş bir yol bulmaya çağırdık." diyen Burt, İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması halinde "hızla hareket edeceğini" söyledi ancak hareketin niteliğine dair bilgi vermedi.

Rusya'ya da çağrıda bulunan Burt, "Rusya (Suriye'de) rejimin askeri harekatına yıkıcı destek vermeyi bitirmeli ve bunun yerine gerilimin azalması ve siyasi çözüm için destek vermeli." dedi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU'NDAN 'MÜDAHALE' ÇAĞRISI

Öte yandan İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat da İdlib'teki durumun bir krize dönüşmek üzere olduğunu belirterek, İngiliz hükümetini toplu katliamları önlemek için harekete geçmeye çağırdı. 

"Harekete geçmemenin sonuçları korkunç olabilir." ifadesini kullanan Tugendhat, "Suriye halkı açıkça gösteriyor ki eyleme geçmemenin bedeli, en az dış müdahalede bulunmak kadar korkunç olabilir." görüşünü dile getirdi. 

Tugendhat başkanlığındaki komisyonun bugün yayımladığı insani müdahale konulu raporda da "insani acıların hafifletilmesi" için çatışma yaşanan üçüncü ülkelerde "ölçülü bir güç kullanımının" zaruri olabileceği görüşüne yer verildi. 

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