Nerede o ilkbahar?

CANİ... Son dakika: "İntihar etti" demişti, katil koca için istenen ceza belli oldu

"İntihar etti" demişti! Flaş gelişme! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, maktul Gülseren Mamuş (17) ile sanık Suat Özlüer'in (33) dini nikahlı eş olup Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları anlatıldı.

TARTIŞMA SIRASINDA BAŞINDAN VURULDU

AA'da yer alan son dakika haberine göre olay günü olan 15 Eylül 2021'de maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği kocasıyla tartıştığı aktarılan iddianamede, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu belirtildi.

YARALI EŞİNİ KUCAKLAYIP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

İddianamede, sanığın ağır yaralanan eşini yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü ifade edilerek, olayın görevlilere intikal etmesi sonucu soruşturmaya başlandığı, maktulün hastanede öldüğünün belirlendiği kaydedildi.

CİNAYET SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Özlüer, maktul ile 6 aylık imam nikahlı evli olduklarını anlatarak, kıskançlık sebebiyle ara sıra kavga ettiklerini söyledi.

ELİNDE SİLAHLA KONUŞMAYA DEVAM ETMİŞ

Olay günü eşine kendisini aldatmadığını anlatmaya çalıştığını ve bu sırada alkol aldığını belirten Özlüer, oda içerisinde bulunan gardıroptan silah çıkardığını ve elinde silah varken konuşmaya devam ettiğini aktardı.

"ODADAN ÇIKARKEN SİLAH SESİ DUYDUM"

Tartışma sırasında tabanca ile duvara iki el ateş etmesi üzerine eve gelen komşuları Ceylan K.'yi dışarı çıkardığını ifade eden sanık Özlüer, daha sonra silahın şarjörünü çıkararak sehpanın üzerine koyduğunu, tuvalete gitmek için odadan çıkacağı sırada bir el silah sesi duyduğunu öne sürdü.

Sanık Özlüer, kanlar içerisinde yerde yatan eşini kucağına alarak sokaktan geçen bir arabaya koyup hastaneye götürdüğünü belirterek, maktulü öldürmediğini iddia etti.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde dini nikahlı eşini tabanca ile vurarak öldürdüğü belirtilen sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.