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İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı.

İranlı yetkililerin yakalama kararının uygulanması için Interpol'e başvuruda bulunduğu da bildirildi.

Yarı resmi ISNA haber ajansında yer alan habere göre Tahran Başsavcısı Ali Alqasimehr, Trump'la birlikte 30 kişi hakkında daha 3 Ocak'ta gerçekleştirilen Süleymani suikastı nedeniyle cinayet ve terörizm suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

AP haber ajansı, Interpol'un konuyla ilgili bilgi talebine yanıt vermediğini aktardı. Ajans, İran'ın Trump için 'kırmızı bülten' talebinde de bulunduğunu belirtti.