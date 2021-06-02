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HaberlerDünya
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Son dakika... İsrail'de başbakan Netanyahu karşıtı koalisyonda anlaşma sağlandı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık serüveninde sona gelindi. Netanyahu’nun rakibi Yesh Atid Genel Başkanı Yair Lapid hükümetin oluşmasını sağlayacak koalisyonu oluşturduğunu duyurdu. Siyasi istikrarsızlık içinde dördüncü kez seçimlere giden İsrail'de bir kez daha sandıktan koalisyon çıkması sonrasında Netanyahu koalisyon görüşmelerinde başarısız olmuştu. İsrail meclisindeki beşinci büyük parti olan aşırı sağcı Yamina'nın lideri Naftali Bennett ise merkezdeki Lapid ile anlaşarak dönüşümlü başbakanlık formülüyle iktidara geçecek.

Son dakika... İsrail'de başbakan Netanyahu karşıtı koalisyonda anlaşma sağlandı!
Netanyahu başbakanlıkta yolun sonuna geldi
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HABERTURK.COM

Netanyahu dönemini sona erdirme sözünü tutmayı başardıklarını söyleyen, İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, “Buradan güçlenerek çıktık. Bu gece yeni bir başlangıç yapıyoruz." dedi.

Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Rivlin'in onurunda, hükümeti kurma görevini başarıyla tamamladığımı ilan ediyorum.

Bu hükümetin, kendisine oy veren ve vermeyen tüm İsrail vatandaşlarının hizmetinde çalışacağına söz veriyorum. Rakiplerine saygı gösterecek ve İsrail toplumunun tüm kesimlerini birleştirmek ve birbirine bağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır."

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK SONA ERİYOR

23 Mart 2021’de İsrail’de iki yıl içinde dördüncü seçim gerçekleştirilmiş, seçim sonunda hiçbir parti Knesset’teki 120 koltuğun çoğunluğunu kazanamamıştı.

Başbakan Netanyahu’nun partisi Likud en çok oyu alan parti olmuş, ikinci ise Yair Lapid’in Yeş Atid Partisi olmuştu. Naftali Bennett’in sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi 7 koltuk kazanmış, ancak seçimin kaderinde belirleyici noktada yerini almıştı.

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurmuştu. Netanyahu ise, Bennett'i 'yüzyılın aldatmacasını' gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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