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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

        İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

        İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:15
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        İstanbul Boğazı trafiğe açıldı
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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.

        İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

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