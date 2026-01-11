Habertürk
        Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekol TV hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekol TV hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ekol TV hakkında 2025 yılı ekim ayında soruşturma başlatıldığı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma olmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 11.01.2026 - 14:28
        Ekol TV soruşturması açıklaması
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında 2025 yılının ekim ayında soruşturma başlatıldığını belirterek, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğüne dair bazı basın yayın organlarındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organında ve sosyal medya mecralarında Ekol TV kanalıyla ilgili "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği" şeklinde söylemlerde bulunulduğu ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Açıklamada, konu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığına işaret edilerek, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen, özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup incelemeler titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

