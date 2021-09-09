İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 9 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi
9 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maden Mah- Büyükada
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2021 14:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2021 16:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Kanlıca Mah,Göztepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Elmalı - Beykoz 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2021 16:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçükyalı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2021 17:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Meclis Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2021 17:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Alipaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silivri-Semizkum 600Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2021 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşyaka Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2021 16:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 9 EYLÜL
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) September 9, 2021
YORUMLAR