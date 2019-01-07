İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde kar yağışının etkisini artırdığı, yağış nedeniyle çevrenin beyaza büründüğü görüldü.

Kar yağışının kentin Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili olmaya başladığı dikkati çekti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının kentin önemli noktalarında hazır bekletildiği, bazı kavşak noktalara ise tuz bırakıldığı gözlendi.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.

METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, "İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

KAR ETKİSİNİ ARTIDI

İstanbul'un bazı bölgelerinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

Yoğun yağış Taksim Meydanı ve çevresinde güzel manzaralar oluşturdu. D-100 kara yolunun bazı bölgelerde karla kaplandığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama araçları yoğun yağışın ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sırasında bazı vatandaşların Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Tepesi'ne yürüyüşe çıktığı ve kartopu oynayarak eğlendiği görüldü.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 karla mücadele aracını hazır tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başlayınca "okullar tatil mi" sorusu gündeme geldi. Şu ana kadar İstanbul Valiliği'nden resmi açıklama gelmedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Aydın, Muğla, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Hakkari ve Bitlis çevreleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusu ile akşam geç saatlerde Amasya ve Tokat çevrelerinde yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey,iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Hakkari ve Bitlis çevreleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusu ile bu akşam geç saatlerde Amasya ve Tokat çevrelerinde yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması beklendiğinden başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimleri ile Marmara'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 0°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam doğusu karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı kar yağışlı

ANKARA -6°C, -2°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

IZMIR 2°C, 8°C

Çok bulutlu

ANTALYA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU -6°C, -2°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SAMSUN 2°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DIYARBAKIR 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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