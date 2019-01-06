İstanbul'da kar yağışının yarın yani pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren görülmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yaptığı son dakika uyarısına göre, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları buzlanma ve don olaylarıyla birlikte, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

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Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm., kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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