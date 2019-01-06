Yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 2019 Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Öğrenciler ve veliler bu soruların yanıtını merak ediyorlar. Okulların kar tatili ilan edildiği il ve ilçeleri anlık olarak sayfamıza ekliyoruz. İşte kar tatili olan il ve ilçeler...

7 OCAK 2019 PAZARTERİ OKULLARIN TATİL OLDUĞU İL VE İLÇELER

Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, saat 21.47 itibarıyla kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu'da kent merkezi ile 9 ilçede, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Karabük, Samsun ve Çorum'un bazı ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ve Karaman'ın Sarıveliler ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

- KIRIKKALE'DE OKULLAR TATİL

Kırıkkale Valiliği etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

- KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL

Kastamonu'da da kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

- ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

- BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini bildirdi.

- UŞAK'TA OKULLAR TATİL

Uşak'ta da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

- SAMSUN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

İç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu Samsun'da da Vezirköprü'nün yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

- ÇORUM'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.

- KONYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Konya'nın Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

- BİNGÖL'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumları yarın tatil edildi.

- KARAMAN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

- KARABÜK'TE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

KARABÜK´ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık İlçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır. Karabük merkez ve köyleri ile diğer ilçelerimizdeki kar yağışı takip edilmektedir."

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da valilik yetkilileri, meteorolojik verilere göre kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirterek, eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığını ifade etti.

YOL DURUMU

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde önlemlerini ve kontrollerini sıklaştıran ekipler, bazı bölgelerde de kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sis, hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapanırken, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Van ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Bingöl-Kiğı kara yolu ile 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelan dolayısıyla Sincik-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya kara yollarında ulaşım aksadı.

Kahramanmaraş'ta 2 bin rakımlı Yedikuyular mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Malatya'da 30 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamadı.

Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmezken, kara yolunun Çorum kısmında da ulaşım güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşlara da AFAD ekipleri tarafından içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Samsun-İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da ulaşım kontrollü sağlandı.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmedi.

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