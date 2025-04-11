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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da kimya deposunda yangın! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kimya deposunda yangın!

        İstanbul Başakşehir'de bir kimya deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:49
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        İstanbul'da kimya deposunda yangın!
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        Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyevi maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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