Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

AA'da yer alan habere göre Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın için polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.