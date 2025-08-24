Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da orman yangını!

        İstanbul'da orman yangını!

        İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 14:00 Güncelleme: 24.08.2025 - 15:10
        İstanbul'da orman yangını!
        Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın için polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

