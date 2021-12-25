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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler-25 Aralık İSKİ su kesintisi
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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? 25 Aralık İSKİ su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 25 Aralık Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında gün içinde yaşanacak su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? 25 Aralık Cumartesi İstanbul su kesintileri

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler-25 Aralık İSKİ su kesintisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 25 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 25 Aralık Cumartesi 2021 İSKİ su kesintisi

25 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.12.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Silivrikapı Mah,Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 25.12.2021 09:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Garipçe Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.12.2021 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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