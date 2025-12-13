Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da taksicilerden korsan taşımacılığa tepki | Son dakika haberleri

        İstanbul'da taksicilerden korsan taşımacılığa tepki

        İstanbul'da konvoy oluşturarak bir araya gelen taksi şoförleri, korsan taşımacılığı protesto etti. Korsan taşımacılık faaliyetlerine tepki göstermek amacıyla sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında toplanan taksi şoförleri, konvoy halinde Yenikapı Etkinlik Alanına hareket etti. Burada toplanan bir grup taksici, açtıkları pankart ve dövizlerle korsan taksiciliğe tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:13
        Taksicilerden 'korsana hayır' konvoyu
        İstanbul'da konvoy oluşturarak bir araya gelen taksi şoförleri, korsan taşımacılığı protesto etti.

        Korsan taşımacılık faaliyetlerine tepki göstermek amacıyla sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında toplanan taksi şoförleri, konvoy halinde Yenikapı Etkinlik Alanı'na hareket etti.

        Burada toplanan bir grup taksici, açtıkları pankart ve dövizlerle korsan taksiciliğe tepki gösterdi.

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, grup adına yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da korsan taşımacılıkla mücadele ettiklerini ve mahkeme sürecinin sürdüğünü belirtti.

        Aksu, "Korsana hayır. Her türlü mesleğin korsanına karşıyız. Artık devletimiz, adaletimiz gereğini yapmalı. Biz, ticari taksi esnafı olarak devletimizin bütün kanun, yönetmenlik, yönerge ve yükümlülüklerine uygun olarak çalışan bir esnaf grubuyuz. Artık emeğimiz, ekmeğimiz yok oluyor. Burada sesimizi duyurmak, 'Korsana hayır" için buradayız." ifadelerini kullandı.

        Aksu, 19 Aralık Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde "dijital korsana" karşı açılan davalarının görüleceğini, bunun son olmasını ve adalet istediklerini dile getirdi.

