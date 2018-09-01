İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Asayiş, Narkotik, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri değişmezken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne Gökhan Nazlım atandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar gecikmeli olarak yapıldı. Kilit konumdaki şube müdürleri yerlerini korudu.

YERLERİNDE KALAN ŞUBE MÜDÜRLERİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Yener Yaşar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır görevlerine devam edecek.

DEĞİŞEN ŞUBE MÜDÜRLERİ

Terfi eden Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay’ın yerine Gökhan Nazlım atandı. Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu emniyet müdürü oldu.

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