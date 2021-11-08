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İstanbul trafiğinde sis yoğunluğu!

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Saat 07.00'de yüzde 45 olan yoğunluk daha sonra yüzde 51'le çıktı. D100 Karayolu üzerinde yoğun sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi

SON DAKİKA: İstanbul trafiğinde sis yoğunluğu - İstanbul trafik haritası
İstanbul trafiğinde sis yoğunluğu!
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İHA

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler, özellikle D100 karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 45 olarak ölçümlendi. Yoğunluk saat 07.35'de ise yüzde 54'e ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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