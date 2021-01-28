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HaberlerDünyaFİŞİ ÇEKMİŞ| Son dakika: İtalya'yı ayağa kaldıran yoğun bakım iddiası
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İtalya'da koronavirüs salgınında korkunç iddia: Yoğun bakımda yer açmak için 2 hastasını öldürdü!

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir doktorun koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde yer açmak 2 hastasının öldürdüğü iddia edildi.

FİŞİ ÇEKMİŞ| Son dakika: İtalya'yı ayağa kaldıran yoğun bakım iddiası
İtalya'da korkunç iddia! Yoğun bakımda yer açmak için...
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AA

İtalya'da bir doktorun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde yer açmak için 2 hastasını yüksek doz anestezik ilaç vererek öldürdüğü ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentindeki Montichiari Hastanesi acil servisi sorumlusu Doktor Carlo Mosca, yatak kapasitesi dolan hastanede yer açmak için 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti'yi yüksek doz anestezik ilaçla öldürdü.

Söz konusu olay, hemşirelerin whatsapp mesajlarında yer alan "Ben, bir hastayı sırf yataklarda yer açmak için öldüremem." ifadeleri üzerine başlayan soruşturmayla ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde derhal görevden uzaklaştırılan ve kasten insan öldürmekle suçlanan Mosca'nın, ön duruşma hakimince, soruşturma süresince delilleri karartabileceği ve kamu evraklarında sahtecilik ve iddia edilen eylemleri tekrar etme riski sebebiyle ev hapsinde tutulması kararı verdiği kaydedildi.

Basında çıkan haberlerde, Mosca’nın avukatları aracılığıyla yaptığı ilk savunmasında suçlamaları reddettiği belirtildi.

Kovid-19 salgınında Montichiari Hastanesinde can veren bazı hastaların bu şekilde öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle yakınları tarafından inceleme yapılması talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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