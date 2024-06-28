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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'nin kurucularından Sevin Çağlayan istifa etti | Son dakika haberleri

        İYİ Parti'nin kurucularından Sevin Çağlayan istifa etti

        İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevin Çağlayan istifa etti. Çağlayan, "Bardağı taşıran son damla da İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da yaptığı, birçok iddiayı içinde barındıran ancak sebebi ve içeriği bir türlü açıklanmayan görüşmesi oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:40
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        İYİ Parti'de bir istifa daha
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        İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevin Çağlayan, "İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.

        Sevin Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 genel seçim süreci, 2024 yerel seçimleri ve akabinde yapılan İYİ Parti 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından ortaya çıkan partinin yeni yapılanmasının pek çok hata ve telafi edilemez sorunlar barındırdığını ifade etti.

        Çağlayan, "Bununla beraber genel ve yerel seçim süreçlerinde, ardından da yeni yapılanma sırasında ortaya atılan iddialar canımızı yakarken, bunlara cevap vermesi gerekenlerin sessizliği ve gereken tepkileri vermemeleri artık beni de yol ayrımına getirdi. Bardağı taşıran son damla da İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da yaptığı, birçok iddiayı içinde barındıran ancak sebebi ve içeriği bir türlü açıklanmayan görüşmesi oldu. Bu görüşmeye mevcut parti yönetimi de net bir tavır koymadı" ifadelerini kullandı.

        Çağlayan, istifa etmesine sebep olan gelişmelerin sadece yapılan kurultayla ilgili olmadığını belirterek, "En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek amacıyla fedakarca çalışan bütün dava arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum. İYİ Parti’de siyaset yapmaya devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.

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