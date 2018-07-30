İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican, Didem Arslan Yılmaz'ın Habertürk'te sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Ahat Andican, İYİ Parti'nin seçimlere katılım sürecine dair, "YSK'nın bu şekilde bir şey yapabileceğini biz tartıştık. Bazı arkadaşlar YSK böyle bir karar alırsa mahkemeye gidebileceklerini gündeme getirdiler. Siz o dönemde mahkemeye gittiğinizde mahkeme ne zaman sonuçlanacak. Bu arada seçim geçmiş olacak, anlamsız bir durum söz konusu. Biz bir kongre daha yapmak zorunda kaldık. YSK o noktadan itibaren, o kongreden itibaren başlatmak istiyor. YSK'nın bu konuda bizi engelleyeceğinin yavaş yavaş ortaya çıkması sonucu hatırlarsınız YSK cuma günü toplanacaktı. Cuma günü YSK'da bir üye hasta, kalanı eşit. 5'i katılma yönünde, 5'i de katılmama yönünde oy veriyor. Bir üye hasta olduğu için oylama pazartesi gününe bırakılıyor. " dedi.

"İYİ PARTİ SEÇİMLERE SOKULMAYACAK BİLGİSİNİ ALDIK"

"YSK'da CHP'li üyeden biri bizi bilgilendiriyor." diyen Ahat Andican, "İYİ Parti seçimlere sokulmayacak, bu bilgiyi aldık. YSK İYİ Parti seçime giremez derse yapılan her şey çöpe gidecek." ifadesini kullandı.

"TEKLİF AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖTÜRÜLDÜ"

Andican, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin ise, "15 milletvekili teklifi Meral Hanım'dan Kılıçdaroğlu'na götürülmüştür. Kılıçdaroğlu'da bu desteği verebileceğini, söylemiştir. Pazar günü sabah 15 vekilin listesi gidiyor. Pazartesi toplantı yapmayı düşünen YSK toplantıyı pazara saat 14.00'a alıyor." dedi.

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