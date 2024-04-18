İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kauçuk ve plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.

Fabrikaları tahliye eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.