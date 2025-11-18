Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir'de polis merkezine saldırı ile ilgili Halis Bayancuk gözaltında! | Son dakika haberleri

        İzmir'de polis merkezine saldırı ile ilgili Halis Bayancuk gözaltında!

        İzmir'in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk ve 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ, gözaltına alındı

        18.11.2025 - 12:18
        'Ebu Hanzala' gözaltına alındı!
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

        DHA'nın haberine göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Bayancuk İstanbul'da, Karadağ ise İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Aydın'ın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile bağlantılarının araştırılacağı öğrenildi.

