İzmir'in Aliağa ilçesinde sabaha doğru ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda can kaybına neden olan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan E.D. (28) idaresindeki otomobil, Karayolları Kavşağı'nda aynı istikamette kırmızı ışıkta beklemekte olan M.A. (29) idaresindeki otomobile çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yolcu Efe Ö.'nün (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler E.D. (30),M.A. (29) ile yolcular Ö.K. (38),B.P. (30),K.K. (31) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARAYOLU BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale Karayolu, Çanakkale istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.