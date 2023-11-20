SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başladı. Kabine Toplantısı kararları ise toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak. İşte, 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

Kabine Toplantısı kararları son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için atılacak diplomatik adımlar, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının masaya yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıya başkanlık ediyor.

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İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Terörle mücadele ve diğer gelişmeler de Kabine Toplantısında görüşülecek.