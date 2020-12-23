Türkiye barajlarda su seviyesinin düşmesi üzerine son dakika hava durumu haberlerini merak ediyor. Barajların dolması için kar ve yağmur yağışının gerçekleşmesi gerekiyor. İşte Meteoroloji'den yakın zamanda beklenen kar yağışı açıklaması...
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI
Bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, gece Düzce çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 400 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (perşembe) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 15°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyo. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 4°C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU'DA HAFİF KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Ankara ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere hafif kar yağışlı
ÇANKIRI -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu, Düzce çevrelerinin karla karışık yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 400 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
AMASYA -2°C, 8°C
Çok bulutlu
GÜMÜŞHANE -4°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 12°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
TRABZON 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzurum'un doğu çevreleri) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.
ERZURUM -13°C, -6°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde doğu çevreleri kar yağışlı
KARS -10°C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 0°C, 10°C
Az bulutlu
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