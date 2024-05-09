Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı ortaya çıktı

Donny adında bir komedyenin kariyerinde ilerlemek isterken çalıştığı bara gelen Martha adında bir kadına çay ikram etmesinin ardından hayatının kabusa dönmesini anlatan Netflix'in 6 bölümlük mini dizisi Baby Reindeer tüm dünyada olay yarattı.

Nisan ayında yayınlanan dizi bir ayda 60 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Aylarca Martha tarafında takip edilen, binlerce SMS, yine binlerce e-mail alan; Martha'nın tacizlerine, hakaretlerine maruz kalan Donny dizinin yaratıcısı Richard Gadd'dan başkası değildi.

Donny'i dizinin yaratıcısı ve olayın kahramanı Richard Gadd oynuyor.

Gadd'ın anne-babasını izlemeleri konusunda uyardığını söylediği, kendi başında geçen olaylardan küçük değişiklerle uyarladığı diziyi izleyen herkes Martha'nın kim olduğunu merak ediyordu.