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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar - Gündem haberleri

        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!

        Adana'da, otomobil sürücüsünün çarpıp, kaçtığı bisikletli 59 yaşındaki İbrahim Vuranay, hayatını kaybetti. Polisin kaza yerinde yaptığı inceleme ve delil toplama çalışmasının ardından Vuranay'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:41
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        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
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        Adana'da kaza, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi.

        HIZLA ÇARPAN ARAÇ KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre bulvarda bisikletiyle ilerleyen İbrahim Vuranay'a sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, hızla çarpıp, kaza yerinden kaçtı.

        METRELERCE SAVRULDU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazanın şiddetiyle bisikleti parçalanan ve kendisi de metlerce savrulan Vuranay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Polisin kaza yerinde yaptığı inceleme ve delil toplama çalışmasının ardından Vuranay'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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