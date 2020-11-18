İHA

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak trafikteki sürücülere maske denetimi gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre, araç kullanırken maske takmayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uyguladı. Uygulama noktasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan 16 ACK plakalı otomobilin sürücüsü Erdem D.'nin verdiği ehliyeti sorgulatan ekip şahsın koronavirüs karantinasında olduğunu belirledi.

Bunun üzerine filyasyon ekipleri uygulama noktasına çağrıldı. 112 ambulansına bindirilen Erdem D.'ye karantina kaçaklarının gözetim altında tutulduğu karantina yurduna gönderileceği açıklandı.

Bunun üzerine Erdem D. polis ekiplerine verdiği ehliyetin kendisine ait olmadığını itiraf edince gerçek ortaya çıktı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran Erdem D.'nin kardeşi E.D. ye ait olan ehliyet ile araç kullandığı ve polis ekiplerine kardeşi E.D.'ye ait ehliyeti verdiği, kardeşi E.D.'nin de koronavirüs karantinasında olduğu anlaşıldı.

Erdem D.'nin ifadesinde yanlışlıkla kardeşinin kimliğini ibraz ettiğini, kendi ehliyetine ise alkolden dolayı el konulduğunu ve vergi borcundan dolayı geri alamadığını söylediği bildirildi. Erdem D.'ye başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.