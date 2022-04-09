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Haberler Gündem 3. Sayfa Vandallık... Son dakika: Karpuz için 'Pompalı'yla dehşet!
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Karpuz için 'Pompalı'yla dehşet!

Son dakika haberine göre Tekirdağ Çorlu’da semt pazarında almak istediği karpuzun fiyatını çok bulan ve tartışmanın ardından çıkan kavga esnasında pazar yerine dalan bir saldırgan, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı

Vandallık... Son dakika: Karpuz için 'Pompalı'yla dehşet!
'Pompalı' dehşeti! Her şey karpuz için!
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İHA

Son dakika haberler... Tekirdağ Çorlu'daki, Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarında dün akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir kişi, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan habere göre karpuza istediği indirim yapılmayınca aynı kişi küfür ederek pazardan ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan olay anı ise, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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