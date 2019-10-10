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Kartal'da adliye yakınında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

HABERTURK.COM

İstanbul Kartal'daki Anadolu adliyesi yakınında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

silahlı kavga

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı yakınında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

 

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde 2 grup arasında silahlı kavga yaşandı. Adliyenin önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi'nde 2 grup önce tartıştı ardından silahlar çekildi. Yaşanan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken 5 kişi de gözaltına alındı. Adliye önündeki yol gelişli gidişli olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

 

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