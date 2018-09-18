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Son dakika: Kasım 2018 Er Celbi duyurusu yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2018 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru Askeralma Genel Müdürlüğü'ne ait http://www.asal.msb.gov.tr web sayfasında yayımladı. İşte MSB tarafından yayımlanan askerlik duyurusu

18.09.2018 - 15:28 | Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2018 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru Askeralma Genel Müdürlüğü'ne ait http://www.asal.msb.gov.tr web sayfasında yayımladı. 

Yayımlanan duyuru da:

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 45’İNCİ MADDESİ GEREĞİ KASIM 2018 ER CELBİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

"1. KASIM 2018 ER CELP DÖNEMİNDE;
A. 1998 DOĞUMLU VE BUNLARLA İŞLEME TABİ ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN, KAYITLI OLDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNİN GENEL CELP DÖNEMİ KASIM 2018 OLANLAR,
B. CELP DÖNEMİ KASIM 2018 OLMADIĞI HALDE, KASIM 2018 CELP DÖNEMİNDE SİLÂHALTINA ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERDEN BU TALEPLERİ UYGUN BULUNANLAR,
C. YASAL NEDENLERLE ASKERE SEVKLERİ TEHİR EDİLENLERDEN SEVK TEHİR ŞARTLARINI KAYBETTİKLERİNDEN KASIM 2018 ER CELP DÖNEMİNDE SEVKE TABİ OLANLARIN SEVKLERİ YAPILACAKTIR.
2. SEVKE TABİ YÜKÜMLÜLER, SEVK EDİLECEKLERİ SINIF VE EĞİTİM MERKEZLERİ İLE HANGİ GRUPTA SİLAHALTINA ALINACAKLARINI, ASKERLİK ŞUBELERİ İLE E-DEVLET ÜZERİNDEN 15 EKİM 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖĞRENEBİLECEKLER, NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN VEYA E-DEVLET ÜZERİNDEN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR.
3. KASIM 2018 ER CELBİNDE SEVKE TABİ YÜKÜMLÜLERDEN;
A. BİRİNCİ GRUPTA SEVKE TABİ OLANLAR SEVK İŞLEMLERİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN 15-31 EKİM 2018, ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 15 EKİM - 01 KASIM 2018,
B. İKİNCİ GRUPTA SEVKE TABİ OLANLAR SEVK İŞLEMLERİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN 20 KASIM 2018 - 05 ARALIK 2018 DAHİL, ASKERLİK ŞUBELERİNDEN İSE 20 KASIM 2018 – 06 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPTIRABİLECEKLERDİR.
C. SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLER YOL VE İAŞE BEDELLERİNİ NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT İŞYERLERİNDEN VEYA PTT KART İLE PTT MATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.
4. KASIM 2018 ER CELBİ 1’İNCİ GRUPTA SEVKE TABİ OLANLARDAN 01 KASIM 2018 DAHİL, 2’NCİ GRUPTA SEVKE TABİ OLANLARDAN 06 ARALIK 2018 DAHİL, 02 OCAK 2019 TARİHİNDE SEVKE TABİ OLANLARDAN AYNI GÜN SEVK İŞLEMİNİ YAPTIRMAYANLAR İLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDİLERİNE TANINAN YASAL YOL SÜRESİ SONUNA KADAR BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 89’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.
5. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 45’İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR."

denildi.

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