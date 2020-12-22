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Katliam yapmışlar! Onlarcası ormanda bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da ormanlık alanda zehirlendikleri iddia edilen 20'den fazla köpek ölüsü bulundu. Köpek ölüleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Alpagut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemeye gidenler, 20'den fazla köpek ölüsüyle karşılaştı. Köpek ölülülerini kamerayla görüntüleyen hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. Hayvanseverler köpeklerin zehirlendikten sonra ölülerinin toplu olarak bölgeye atıldığını öne sürdü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 2'inci Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkiler, ölüm nedenlerini belirlemek için köpeklerden aldıkları örnekleri laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri ise köpeklerin kim ya da kimler tarafından bölgeye atıldığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti.