Kayıp aile cinayete kurban gitmiş! 0:00 / 0:00

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na uzun yıllar önce kaybolan bir kadın ile babası ve çocuğunun öldürüldüğü yönünde ihbar geldi̇.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, ihbarda bu kişilerin, kadının annesi̇ tarafından öldürüldüğü ve su kuyusuna gömüldüğü belirtiliyordu.

İhbarda belirtilen Dulkadi̇roğlu ilçesindeki gecekonduya giden polis, ev sahibi kadını gözaltına aldı ve arama çalışması başlattı.

Gece ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı. Kazı yapılan kuyuda insan kemikleri bulundu.

Fotoğraflar: DHA