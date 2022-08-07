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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 3 kişilik aile yıllar önce kaybolmuştu... Cinayete kurban gitmişler! - Haberler
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Kahramanmaraş'ta yıllar önce kaybolan aile cinayete kurban gitmiş!

Kahramanmaraş'ta yıllar önce kaybolan aynı aileden biri çocuk 3 kişinin öldürüldüğü ihbarı üzerine kazı çalışması başlatılmıştı. İkinci gün süren kazılarda kuyuda insan kemikleri bulundu

Son dakika: 3 kişilik aile yıllar önce kaybolmuştu... Cinayete kurban gitmişler! - Haberler
Kayıp aile cinayete kurban gitmiş!
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na uzun yıllar önce kaybolan bir kadın ile babası ve çocuğunun öldürüldüğü yönünde ihbar geldi̇.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, ihbarda bu kişilerin, kadının annesi̇ tarafından öldürüldüğü ve su kuyusuna gömüldüğü belirtiliyordu.

İhbarda belirtilen Dulkadi̇roğlu ilçesindeki gecekonduya giden polis, ev sahibi kadını gözaltına aldı ve arama çalışması başlattı.

Gece ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı. Kazı yapılan kuyuda insan kemikleri bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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