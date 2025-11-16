Habertürk
        Son dakika: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

        Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz" dedi

        Giriş: 16.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:24
        10 suçlu Türkiye'ye getirildi
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 ve ulusal seviyede aranan 3 suçlunun Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

        'SUÇ İŞLEYENLERİ BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRİYORUZ'

        Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğiyle; 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. ve E.G. isimli şahıslar Almanya'da, 'Taksirle adam öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.D. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Terör örgütüne üye olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs Fas’ta, 'Dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs Gürcistan’da, 'Vergi usul kanununa muhalefet, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık' suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, resmi belgede sahtecilik' suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

