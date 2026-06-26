Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda 37 araca el konuldu, 32 şüpheli gözaltına alındı.

"CHANGE ARAÇ" OPERASYONU

AA'daki habere göre; Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "Oto Kapan" operasyonu kapsamında, deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılmak suretiyle "change" işlemi yapıldığı, bu şekilde oluşturulan araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

37 ARAÇ İNCELENDİ

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Teknik Takip ve İzleme Büro amirliklerince yürütülen operasyon kapsamında, Konya'da 21, il dışında 16 olmak üzere 37 araçta yapılan incelemelerde bunların "change" olduğu belirlendi.

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Operasyon kapsamında Konya'da 21, İstanbul'da 3, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya'da 2'şer, Ankara, Sakarya, Amasya, Hatay, Malatya, Şırnak ve Samsun'da 1'er olmak üzere toplam 37 araca el konuldu.

ARAÇLARIN DEĞERİ 75 MİLYON TL

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon lira tutarında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri yapıldığı tespit edildi.

50 ekip ve 150 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilere ait 15 ikamet ve 7 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.