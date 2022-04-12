Korkunç iddia! İETT şoförü yaşlı adamı darbetti 0:00 / 0:00

AA

Olayda ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.

AA'nın haberine göre, otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı. Diğer yolcuların müdahale ettiği Şahin, daha sonra darp raporu alıp polis merkezine başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.

75 yaşındaki Kadir Şahin

'ELİM MÜŞTEKİNİN BURNUNA ÇARPTI' SAVUNMASI

Şikayet üzerine gözaltına alınan Alaaddin M, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma savcılığının nöbetçi hakimliğe sevk ettiği şüpheli, buradaki ifadesinde İETT şoförü olduğunu söyledi.

Elinde pet şişe olduğunu, müştekinin şişeyi fırlatmaya kalktığını bu sırada elinin, müştekinin burnuna çarptığını belirten Alaaddin M, "Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Ona vurmadım, elimi dahi kaldırmadım. Karşı taraf babama ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı, dışarıda bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmak istiyorum." dedi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.