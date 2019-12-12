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HaberlerGündemSON DAKİKA KORKUTAN OLAY! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci, tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere kaldırıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor" dedi

karbonmonoksit gazından zehirlenme
AA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI"

AA'da yer alan habere göre Vali Çiftçi yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

"5'İ YOĞUN BAKIMDA ŞUURLARI AÇIK"

Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor" dedi.

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