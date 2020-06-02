HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 165 bin 555 ve can kaybının 4 bin 585 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555 ve vefat sayısı 4 bin 585 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271 ve iyileşen sayısı 129 bin 921 olarak kayıtlara geçti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!