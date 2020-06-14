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HaberlerSağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında bugün yeni vaka sayısı 1562 oldu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün yeni vaka sayısı 1562 oldu. 15 hasta ise hayatını kaybetti

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.

Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417'ye çıktı.

''HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "En zayıf noktamız, Tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." ifadelerini kullandı.

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