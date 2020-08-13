HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 245 bin 635 ve can kaybının 5 bin 912 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635 ve vefat sayısı 5 bin 912 oldu.

Toplam ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise %7,9 olarak açıklandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!